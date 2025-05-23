«Уралкалий» назван «Экспортером года-2024»

Ключевые направления экспорта продукции компании — Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В 2024 году «Уралкалий» существенно увеличил объем экспортных поставок хлористого калия — более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 10 млн тонн. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 78%.