Беларусь и Венгрия расширят сотрудничество в сфере атомной энергетики

Меморандум о взаимопонимании между Минэнерго Беларуси и атомной электростанцией «Пакш II» в Венгрии был подписан в апреле 2023 года. Тогда отмечалось, что белорусские и венгерские специалисты будут обмениваться опытом как в сфере эксплуатации оборудования АЭС, так и в подготовке персонала для станций.