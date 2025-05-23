Беларусь и Венгрия расширят сотрудничество в сфере атомной энергетики

Отмечается, что документ заключен белорусской и венгерской сторонами в рамках Меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран об углублении партнерства в сфере атомной энергетики.
Дорожная карта включает мероприятия по обмену опытом по вопросам развития ядерно-энергетической инфраструктуры, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, научно-технической поддержки эксплуатации АЭС.
Заседание рабочей группы по научно-технологическому сопровождению АЭС проходит в Будапеште
Меморандум о взаимопонимании между Минэнерго Беларуси и атомной электростанцией «Пакш II» в Венгрии был подписан в апреле 2023 года. Тогда отмечалось, что белорусские и венгерские специалисты будут обмениваться опытом как в сфере эксплуатации оборудования АЭС, так и в подготовке персонала для станций.
АЭС «Пакш-II» строится в Венгрии по российскому проекту с ядерными реакторами ВВЭР-1200. Ранее венгерская сторона высказывала заинтересованность в привлечении белорусских специалистов к строительству станции.