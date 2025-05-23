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Беларусь и Венгрия расширят сотрудничество в сфере атомной энергетики

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Беларусь и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества в ядерной энергетике на 2025−2027 годы, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Источник: Telegram / БелАЭС

Отмечается, что документ заключен белорусской и венгерской сторонами в рамках Меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран об углублении партнерства в сфере атомной энергетики.

Дорожная карта включает мероприятия по обмену опытом по вопросам развития ядерно-энергетической инфраструктуры, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, научно-технической поддержки эксплуатации АЭС.

говорится в сообщении

Заседание рабочей группы по научно-технологическому сопровождению АЭС проходит в Будапеште 21—23 мая. В рамках заседания прошла встреча участников рабочей группы с послом Беларуси в Венгрии Владимиром Улаховичем.

Меморандум о взаимопонимании между Минэнерго Беларуси и атомной электростанцией «Пакш II» в Венгрии был подписан в апреле 2023 года. Тогда отмечалось, что белорусские и венгерские специалисты будут обмениваться опытом как в сфере эксплуатации оборудования АЭС, так и в подготовке персонала для станций.

АЭС «Пакш-II» строится в Венгрии по российскому проекту с ядерными реакторами ВВЭР-1200. Ранее венгерская сторона высказывала заинтересованность в привлечении белорусских специалистов к строительству станции.