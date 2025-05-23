Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде обойдется в 22 млрд рублей

В рамках этой инициативы регион направил в Главгосэкспертизу России ценовой аудит бюджетных инвестиций для прохождения государственной экспертизы, рассказал замгубернатора Андрей Чечерин на заседании комитета ЗСНО по соцвопросам 21 мая. Проект, получивший название «Город здоровья», предполагает строительство хирургического корпуса с поликлиникой и Центра ядерной медицины, включающего циклотрон и оборудование для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Общая стоимость проекта оценивается более чем в 22 млрд рублей. Из них 4,6 млрд рублей планируется направить на создание Центра ядерной медицины. Еще около 18 млрд рублей потребуется на возведение хирургического корпуса с 22 операционными, палатами на 390 коек и поликлиникой, рассчитанной на 210 тысяч посещений в год. По словам замгубернатора Андрея Чечерина, за счет отказа от строительства ряда вспомогательных помещений удастся сократить затраты примерно на 10%.