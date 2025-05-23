Торговое судно лазурного цвета: Дрозденко представил стенд Ленобласти на ПМЭФ-2025

Он будет выглядеть как судно лазурного цвета. Его дополнят экраны и дисплеи, рассказывающие подробней о регионе. Для гостей обустроят зоны отдыха.
— На ПМЭФ в этом году команда Ленобласти выходит на судне торгового флота как крупнейший логистический хаб Северо-Запада России, — написал губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
Кроме того, по словам Дрозденко, в этой году Ленобласть намерена подписать не менее 30 инвестиционных соглашений в разных отраслях. Потенциальные партнеры в свою очередь смогут рассчитывать на «Зеленый коридор».
ПМЭФ-2025 пройдёт