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Торговое судно лазурного цвета: Дрозденко представил стенд Ленобласти на ПМЭФ-2025

Ленобласть представила стенд на ПМЭФ-2025.

Он будет выглядеть как судно лазурного цвета. Его дополнят экраны и дисплеи, рассказывающие подробней о регионе. Для гостей обустроят зоны отдыха.

— На ПМЭФ в этом году команда Ленобласти выходит на судне торгового флота как крупнейший логистический хаб Северо-Запада России, — написал губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале.

Кроме того, по словам Дрозденко, в этой году Ленобласть намерена подписать не менее 30 инвестиционных соглашений в разных отраслях. Потенциальные партнеры в свою очередь смогут рассчитывать на «Зеленый коридор».

ПМЭФ-2025 пройдёт 18—21 июня в Северной столице. Главной темой запланированного мероприятия станет тема «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Посетить ПМЭФ-2025 можно только при наличии отрицательного теста на Covid-19.