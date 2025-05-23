Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 23 мая

Национальным банком изменены курсы валют на 23 мая 2025 года, пятницу. Так, увеличился курс доллара, заметно подрос курс российского рубля и уменьшился курс евро.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 23 мая, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0038 белорусского рубля, 1 евро — 3,3928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7600 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 22 мая, курс доллара повысился, курс евро понизился, а курс российского рубля заметно потяжелел в валютной корзине.
В денежном выражении курс доллара повышен на 0,0002 белрубля, курс евро снизился на 0,0130 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,0548 белрубля.
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