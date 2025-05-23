Лукашенко проинспектирует горно-обогатительный комплекс под Любанью

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает 23 мая горно-обогатительный комплекс в Любанском районе, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер направился с рабочей командировкой в Минскую область на калийное месторождение.
Горно-обогатительный комплекс под Любанью является одним из крупнейших инвестиционных проектов в республике. Президент посетит ГОК перед завершением проекта по строительству комплекса и вводом его в эксплуатацию. Планируется, что открытие комплекса послужит социально-экономическому развитию всего региона.
К слову, еще ранее Александр Лукашенко назвал Любань новой столицей белорусских шахтеров.
Как уточняется, белорусскому президенту сообщат о ходе работ по возведению комплекса. Также Лукашенко проинспектирует ход строительства объекта, посмотрит выставку образцов горно-шахтной техники. Также на совещании речь будет идти о развитии Любанского района, завершении проекта.
— Разговор предстоит серьезный, — проанонсировал телеграм-канал «Пул Первого».
Накануне белорусский президент предупредил трудовых мигрантов о выдворении из Беларуси за нарушения.