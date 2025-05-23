Лукашенко проинспектирует горно-обогатительный комплекс под Любанью

Горно-обогатительный комплекс под Любанью является одним из крупнейших инвестиционных проектов в республике. Президент посетит ГОК перед завершением проекта по строительству комплекса и вводом его в эксплуатацию. Планируется, что открытие комплекса послужит социально-экономическому развитию всего региона.