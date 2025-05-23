МИД отреагировал на повышение ЕС пошлин на белорусскую продукцию

При этом пресс-секретарь дипведомства Руслан Варанков, отметил, что в сложившейся ситуации можно лишь посочувствовать простым европейцам. Так как граждан Евросоюза лишают доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции из Беларуси, в числе которой он назвал сельхозпродукцию и азотные удобрения. И еще дипломат предостерег от очередного скачка цен на продукты в ЕС и, как следствие, уничтожение рабочих мест в агросекторе, снижение уровня жизни.