МИД отреагировал на повышение ЕС пошлин на белорусскую продукцию

Министерство иностранных дел прокомментировало повышение ввозных таможенных пошлин на белорусскую продукцию в Евросоюзе, сообщает БелТА.
Так, повышение пошлин на белорусскую продукцию в ЕС МИД назвал торговым протекционизмом, обратив внимание на недобросовестную конкуренцию со стороны институтов ЕС.
При этом пресс-секретарь дипведомства Руслан Варанков, отметил, что в сложившейся ситуации можно лишь посочувствовать простым европейцам. Так как граждан Евросоюза лишают доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции из Беларуси, в числе которой он назвал сельхозпродукцию и азотные удобрения. И еще дипломат предостерег от очередного скачка цен на продукты в ЕС и, как следствие, уничтожение рабочих мест в агросекторе, снижение уровня жизни.
— Подобными решениями Евросоюз наказывает исключительно собственных производителей и потребителей, — уверен пресс-секретарь МИД.
Резюмируя, он добавил, что Беларусь, в свою очередь, являясь надежным поставщиком, продолжит заниматься диверсификацией экспорта. И заметил, что растут объемы поставок белорусской продукцию в Россию, страны Азии, Африки и Ближнего Востока.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектирует горно-обогатительный комплекс под Любанью.
Еще ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.