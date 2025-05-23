В Новосибирске приведут в порядок ключевую магистраль города

Здесь восстановят бордюры и газоны, будет посеяна трава и высажены деревья, рассказал глава города Максим Кудрявцев в своем telegram-канале.
Помимо этого дорожники обустроят дополнительный парковочный карман.
Мэр также заявил о планах по ремонту других улиц Дзержинского района: Кошурникова, Каменское шоссе, Ползунова, Николая Островского.
Всего в рамках различных программам в 2025 году планируется обновить 37 участков дорожно-уличной сети общей протяженностью 43 километра, а также отремонтировать тротуары.