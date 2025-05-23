Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске приведут в порядок ключевую магистраль города

В Новосибирске занялись ключевой магистралью Октябрьского и Дзержинского районов — улицей Бориса Богаткова на участке от Кошурникова до Есенина.

Здесь восстановят бордюры и газоны, будет посеяна трава и высажены деревья, рассказал глава города Максим Кудрявцев в своем telegram-канале.

Помимо этого дорожники обустроят дополнительный парковочный карман.

Мэр также заявил о планах по ремонту других улиц Дзержинского района: Кошурникова, Каменское шоссе, Ползунова, Николая Островского.

Всего в рамках различных программам в 2025 году планируется обновить 37 участков дорожно-уличной сети общей протяженностью 43 километра, а также отремонтировать тротуары.