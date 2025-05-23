Нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» восстановили после атаки БПЛА

Напомним, атака на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае произошла в феврале 2025 года. Беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. После ЧП нефть транспортировали по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск, минуя поврежденную станцию. В Главном следственном управлении СК РФ было возбуждено уголовное дело.