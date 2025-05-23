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Нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» восстановили после атаки БПЛА

КТК сообщил о запуске нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Кавказском районе.

Нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Кавказском районе восстановили после атаки БПЛА. Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме. Система введена в эксплуатацию.

Специалисты отремонтировали трансформаторы, газотурбинную установку вместе с генераторами, восстановили закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады. Кроме того, заменены и отремонтированы шкафы управления.

Во время восстановительных работ использовались российское оборудование и материалы.

«Руководство консорциума отметило слаженные действия коллектива компании и представителей подрядных организаций, что позволило качественно и в срок завершить весь комплекс работ», — сообщили в КТК.

Напомним, атака на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае произошла в феврале 2025 года. Беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. После ЧП нефть транспортировали по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск, минуя поврежденную станцию. В Главном следственном управлении СК РФ было возбуждено уголовное дело.

Теперь станция работает в штатном режиме перекачки нефти.

«Прием нефти со станции “Кавказская” стороннего владельца по подводящему нефтепроводу не осуществляется», — сообщили в КТК.