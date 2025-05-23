Официально: в Севастополе развивается долевое строительство

На начало апреля в Севастополе в банках для приобретения жилья открыто 1200 эскроу-счетов. На них размещено 6,6 млрд рублей. Механизм эскроу гарантирует защиту интересов дольщиков и сохранность их средств. Обязательное банковское сопровождение сделки исключает риски клиентов потерять деньги, не получив жилья. Если застройщик не закончит объект, покупатель сможет вернуть свои средства в полном объеме. Кроме того, деньги на эскроу-счетах защищены государственной системой страхования вкладов на сумму не более 10 млн рублей, — отмечает заместитель управляющего Отделением по г. Севастополю Южного ГУ Банка России Юрий Соломенник.