В Самаре хотят взять под защиту стадион «Буревестник»

После перестройки, в 1992 году, «Буревсетник» получила Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) — по договору «О разграничении прав владения, пользования и распоряжения собственностью профсоюзов на территории Самарской области». В 2003 г. арбитражный суд установил факт владения и пользования стадионом и гребным бассейном за ФПСО. На основании этого решения федерация зарегистрировала право собственности на объекты, а в 2007 г. продала его ОАО «Волга-Инвест» за 42 млн рублей. В качестве причины называлось отсутствие средств на содержание.