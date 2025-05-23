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Лукашенко: продажа калийных удобрений вышла на досанкционный уровень

23 мая, Любанский район /Корр. БЕЛТА/. Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 мая на выездном совещании по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ввели санкции против калийных удобрений — ну и что? Сегодня руководитель Андрей Рыбаков (генеральный директор ОАО “Беларуськалий”. — Прим. БЕЛТА) докладывает, что они вышли на продажи калийных удобрений досанкционного периода. Невозможно санкциями сдержать развитие любой страны, даже небольшой. Невозможно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко о ГОКе в Любанском районе: сравнить эту стройку можно с атомной станцией Лукашенко рассказал о двух путях в развитии производственной сферы Беларуси Золотой стандарт развития районов намерены тиражировать в Беларуси. Лукашенко рассказал, кто на очереди.

«Те, кто вводит санкции, когда-то — помните — выступали за глобализацию. За глобальные связи и прочее. Так все страны увязаны в эту глобализацию, как сегодня можно вырвать какую-то цепь? Невозможно, — отметил Президент. — Минеральные удобрения будут нужны всегда. Поэтому на этом направлении будем действовать».