Лукашенко: продажа калийных удобрений вышла на досанкционный уровень

«Те, кто вводит санкции, когда-то — помните — выступали за глобализацию. За глобальные связи и прочее. Так все страны увязаны в эту глобализацию, как сегодня можно вырвать какую-то цепь? Невозможно, — отметил Президент. — Минеральные удобрения будут нужны всегда. Поэтому на этом направлении будем действовать».