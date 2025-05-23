Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Краснодаре

Среди других высокооплачиваемых вакансий — эксперт по управлению сетями связи с доходом от 100 000 до 130 000 рублей. Специалист будет настраивать АВР, оптимизировать трафик и автоматизировать управление сетями с использованием оборудования Cisco, Huawei и Juniper, а также технологий BGP, MPLS и OSPF.
На третьем месте по уровню дохода — инженер-программист АСУ ТП с зарплатой от 100 000 рублей. Его задачи включают программирование ПЛК и панелей оператора, пуско-наладку, написание документации и обучение сотрудников.
Среди привлекательных предложений мая выделяется вакансия детского врача-психиатра в Краснодаре с доходом от 100 000 рублей. График гибкий: можно работать по 4−6 часов в день, включая вечерние смены, и совмещать с другой работой.
Замыкает топ-5 вакансия инженера ПТО в строительстве с зарплатой от 100 000 рублей. В его обязанности входит контроль качества строительных работ, ведение графиков, расчёт объёмов и взаимодействие с подрядчиками.
Лучшие предложения мая включают вакансии в ритейле, оптовых продажах, строительстве, производстве, финансах, логистике, услугах, здравоохранении и IT, уточнили в пресс-службе SuperJob.