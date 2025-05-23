Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Краснодаре

Среди других высокооплачиваемых вакансий — эксперт по управлению сетями связи с доходом от 100 000 до 130 000 рублей. Специалист будет настраивать АВР, оптимизировать трафик и автоматизировать управление сетями с использованием оборудования Cisco, Huawei и Juniper, а также технологий BGP, MPLS и OSPF.