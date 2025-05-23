Хуснуллин: Количество поездок по трассе М12 превысило 35 млн

В частности, в Пермском крае завершаются работы на мосту через реку Малую Сарану. Сооружение длиной 310 метров и высотой до 21 метра имеет четыре пролета и пять опор. Госкомпания «Автодор» завершает укрепление откосов монолитным бетоном, специалисты устанавливают систему транспортной безопасности, уточнил замглавы Правительства.