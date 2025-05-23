Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснуллин: Количество поездок по трассе М12 превысило 35 млн

Количество поездок по платной трассе М12 «Восток» с момента ее открытия 21 декабря 2023 года превысило 35 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«с момента открытия там уже зафиксировано более 35 млн проездов!» — написал заместитель Председателя Правительства России, добавив, что востребованность указывает на большие перспективы от продления этой дороги.

«на KazanForum, который состоялся на прошлой неделе, многие поехали именно по трассе М12 “Восток”, — привел пример Хуснуллин.

Вице-премьер РФ также рассказал, что продолжается строительства дороги Дюртюли — Ачит, которая станет частью скоростной трассы М12 «Восток» до Екатеринбурга.

В частности, в Пермском крае завершаются работы на мосту через реку Малую Сарану. Сооружение длиной 310 метров и высотой до 21 метра имеет четыре пролета и пять опор. Госкомпания «Автодор» завершает укрепление откосов монолитным бетоном, специалисты устанавливают систему транспортной безопасности, уточнил замглавы Правительства.

«Новая автомагистраль Дюртюли — Ачит станет важным звеном транспортной системы страны, обеспечит развитие логистики, туризма и улучшит качество жизни в регионах», — подытожил он.

Продление трассы М12 «Восток» соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».