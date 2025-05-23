Reuters: во Вьетнаме решили заблокировать Telegram

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства, шаг последовал за отказом Telegram предоставить правительству данные пользователей, когда власти выступили с соответствующим запросом. Сведения намеревались использовать в рамках уголовных расследований. Как сообщали в полиции, 68% из 9600 каналов и групп Telegram нарушают законы Вьетнама. Речь идет о законах, которые обязывают социальные сети отслеживать, удалять и блокировать информацию, нарушающую закон, в том числе связанную со случаями мошенничества, незаконного оборота наркотиков и терроризма.