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Дольщики ЖК «Дом на Горького» могут получить ключи осенью 2025 года

Очередную рабочую встречу с участниками долевого строительства ЖК «Дом на Горького» провел заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.

Источник: Время

«На объекте продолжаются работы по устройству фасадной системы, наружных и внутренних инженерных сетей. В доме ведется монтаж лифтов и отделка мест общего пользования», — отметили в ООО «СЗ Хутор».

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию застройщик рассчитывает получить в 3-м квартале 2025 года, а осенью планирует приступить к передаче ключей.

Напомним, что изначально дом планировали сдать в апреле 2018 года. Срок действия разрешения прежним застройщиком продлевался четыре раза.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал прежнего застройщика ЖК «Дом на Горького» банкротом.