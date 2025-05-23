Дольщики ЖК «Дом на Горького» могут получить ключи осенью 2025 года

«На объекте продолжаются работы по устройству фасадной системы, наружных и внутренних инженерных сетей. В доме ведется монтаж лифтов и отделка мест общего пользования», — отметили в ООО «СЗ Хутор».
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию застройщик рассчитывает получить в 3-м квартале 2025 года, а осенью планирует приступить к передаче ключей.
Напомним, что изначально дом планировали сдать в апреле 2018 года. Срок действия разрешения прежним застройщиком продлевался четыре раза.
В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал прежнего застройщика ЖК «Дом на Горького» банкротом.