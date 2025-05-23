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В Омске на месте дач у СибНИИСхоза планируют построить школу

Неподалёку расположится детский сад.

На портале омской мэрии стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории на стрелке Красноярского тракта и проспекта Королёва. Как стало известно порталу Om1 Омск, проект предполагает возведение трёх новых зданий:

— школы на 600 мест;

— детского сада на 180 мест;

— спортплощадки.

Они должны появиться на участке, на котором сейчас расположены гаражи и садовое товарищество «Садовод». Впрочем, большая часть дач расположена за пределами территории будущей школы.

Стоит отметить, что наличие проекта планировки территории не означает, что снос дач и строительство школы начнётся в ближайшее время. Реализовать его на практике могут через годы или, например, никогда.