В Омске на месте дач у СибНИИСхоза планируют построить школу

На портале омской мэрии стартовали общественные обсуждения проекта планировки территории на стрелке Красноярского тракта и проспекта Королёва. Как стало известно порталу Om1 Омск, проект предполагает возведение трёх новых зданий:
— школы на 600 мест;
— детского сада на 180 мест;
— спортплощадки.
Они должны появиться на участке, на котором сейчас расположены гаражи и садовое товарищество «Садовод». Впрочем, большая часть дач расположена за пределами территории будущей школы.
Стоит отметить, что наличие проекта планировки территории не означает, что снос дач и строительство школы начнётся в ближайшее время. Реализовать его на практике могут через годы или, например, никогда.