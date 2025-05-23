В Тольятти пройдет ключевой форум по подготовке кадров для беспилотной авиации

«Мы рады принимать в регионе столь масштабное событие и ведущих отраслевых экспертов. Самарская область уже накопила серьезный опыт в вопросах производства, применения беспилотных авиационных систем, и мы готовы делиться с коллегами своими практиками. Вопрос подготовки кадров, в том числе, для новых отраслей промышленности, сегодня актуален для всех регионов. Уверен, что в течение двух дней, совместно мы сможем выработать необходимые решения. Впереди нас ждет насыщенная программа и продуктивная работа», — прокомментировал выбор Тольятти местом проведения всероссийского форума вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.