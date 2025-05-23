В Тольятти пройдет ключевой форум по подготовке кадров для беспилотной авиации

5−6 июня в Самарской области соберутся ведущие эксперты отрасли беспилотных авиасистем (БАС) для решения вопросов кадрового обеспечения.
Площадкой для «Кадрового форума беспилотных авиационных систем 2025» станет технопарк «Жигулёвская долина». Мероприятие, организованное АНО «Университет 2035», правительством Самарской области и изданием «Ведомости», соберёт производителей, заказчиков услуг, представителей власти и вузов для решения ключевых вопросов подготовки специалистов отрасли.
Алексей Степанов, директор Центра компетенций по БАС АНО «Университет 2035», отметил, что наш регион был выбран неслучайно: «Самарская область делает семимильные шаги в дронификации: здесь создан НПЦ БАС “Самара”, реализуются проекты по доставке грузов дронами. Поэтому именно здесь мы обсудим главные вопросы подготовки кадров для беспилотного рынка и наметим планы на будущее».
Регион входит в топ-10 по числу производителей БАС. По решению губернатора Вячеслава Федорищева здесь создаётся Союз производителей и разработчиков беспилотников, который объединит участников кластера.
В программе форума:
Подведение итогов федерального проекта «Кадры для БАС» (в 2024 году обучено 8167 специалистов).Обсуждение методов подготовки кадров и развития педагогического потенциала. Лучшие практики применения БАС, включая сельское хозяйство. Гармонизация спроса и предложения на рынке труда отрасли.
«Мы рады принимать в регионе столь масштабное событие и ведущих отраслевых экспертов. Самарская область уже накопила серьезный опыт в вопросах производства, применения беспилотных авиационных систем, и мы готовы делиться с коллегами своими практиками. Вопрос подготовки кадров, в том числе, для новых отраслей промышленности, сегодня актуален для всех регионов. Уверен, что в течение двух дней, совместно мы сможем выработать необходимые решения. Впереди нас ждет насыщенная программа и продуктивная работа», — прокомментировал выбор Тольятти местом проведения всероссийского форума вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
Регистрация доступна по ссылке. Также для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36 или на сайте investinsamara.ru.
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