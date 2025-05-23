Опрос: три четверти родителей потратят детские накопления на образование

Опрос был проведен в апреле 2025 года и охватил 966 респондентов, имеющих несовершеннолетних детей. Согласно его итогам, 16,6% респондентов уже имеют целевые накопления на будущее своих детей, а треть (33,2%) планирует начать копить в будущем. Общие накопления на семью, а не только на ребенка, имеют 23,6% опрошенных, в то время как 26,6% участников исследования живут без «запасных денег».