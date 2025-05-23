Круглогодичное направление для горного туризма создадут в Алматы

«В Казахстане под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева идет масштабная работа по модернизации страны, в том числе по диверсификации экономики, отходу от сырьевой зависимости. Сейчас реализуется очень много промышленных крупных проектов по производству продукции высокого передела, также масштабные инфраструктурные проекты. В одном ряду с этим, на мой взгляд, стоит динамичное развитие туристической отрасли. Казахстан заинтересован в том, чтобы стать одной из достойных туристических дестинаций. Тем более у нас есть огромное преимущество — это наши горы. Все мировые эксперты отмечают, что Алматинские горы — одни из лучших гор в мире. Поэтому мы намерены принять в ближайшие годы меры по строительству высокогорного курорта мирового класса. Сейчас были презентованы планы. Мастер-план предусматривает развитие Алматинского горного кластера с востока на запад, начиная от Талгара до Каскелена. И в целом потенциал этих гор позволяет нам построить до 700 км горнолыжных трасс. Государство возьмет на себя затраты по строительству инфраструктуры: это транспортная инфраструктура, дороги, коммуникации, горнолыжная инфраструктура. Затем на готовую инфраструктуру в обязательном порядке придет бизнес и инвестиции. По оценкам экспертов, 1 доллар, вложенный в горную инфраструктуру, привлекает 2 доллара частных инвестиций в курортную инфраструктуру. Это огромные возможности нашей экономики для диверсификации. Этот проект полностью поменяет экономический ландшафт не только города Алматы и Алматинской области, но и всей страны. Сейчас уже идет проектирование строительства. Специалисты говорят, что целесообразно начать с Центральной зоны, которая имеет достаточно развитую инфраструктуру. Центральная зона, в свою очередь, позволит нам соединить, начиная от курорта Oi-Qaragai, уже сегодня функционирующего, с Пионером, Бутаковкой, ущельем Кимасар, Шымбулаком. Шымбулак получит вторую фазу развития. Мы уйдем вверх, ближе к ледникам, и в сторону запада будет это развитие — до пика Кумбель и урочища Кок-Жайлау. Это очень серьезный масштабный проект» Олжас Бектенов.