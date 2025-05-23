Путепровод у Гусиного Брода под Новосибирском откроют на 4 месяца раньше

Путепровод у села Гусиный Брод под Новосибирском могут открыть на четыре месяца раньше запланированной даты. Сейчас там укладывают асфальт по левой стороне в направлении из столицы Сибири. На следующей неделе перейдут на правую сторону, сообщили в Территориальном управлении автодорог региона 23 мая.