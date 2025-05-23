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Путепровод у Гусиного Брода под Новосибирском откроют на 4 месяца раньше

Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.

Источник: соцсети

Путепровод у села Гусиный Брод под Новосибирском могут открыть на четыре месяца раньше запланированной даты. Сейчас там укладывают асфальт по левой стороне в направлении из столицы Сибири. На следующей неделе перейдут на правую сторону, сообщили в Территориальном управлении автодорог региона 23 мая.

«Путепровод построили 52 года назад над железнодорожными путями недалеко от моста через реку Издревая, который ремонтировали в 2022-м. За это время мост обветшал, поэтому его решили капитально ремонтировать. Работы выполняло ООО “Перлит-Строй”, — сообщили в пресс-службе ТУАД.

Подрядчик отремонтировал опоры и пролетные строения, заменил балки и ограждение, сделал водоотвод и гидроизоляцию, благоустроил прилегающую территорию. Изначально переправу планировали ввести в эксплуатацию в середине октябре, но, по данным ведомства, если погода позволит, то это сделают раньше — в июле.

«А движение по обеим полосам откроется до 1 июня», — прокомментировали в ТУАД.