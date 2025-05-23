Суд продлил закрытие «Телеклуба» в Екатеринбурге из-за нарушений

Напомним, что ранее площадка уже получила предписания по пожарной безопасности. Тогда представители клуба исправили 18 требований из 19. Однако суд вновь оставил в силе приостановку деятельности. Директор и основатель «Телеклуба» Олег Кумыш подчеркнул, что с начала пандемии концертному бизнесу приходится выживать. Соблюдать требования становится все сложнее. «Работаем на грани выживания», — отметил он и пообещал сделать все возможное для продолжения деятельности клуба.