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В Самарской области открылся логистический центр Wildberries & Russ

На территории логистического парка «Новосемейкино» открылся складской комплекс Wildberries & Russ с встроенной административно-бытовой частью, сообщили «Ъ-Волга» в правительстве региона.

Источник: Коммерсантъ

На церемонии открытия присутствовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.

Строительство объекта площадью 130 тыс. кв. м в Красноярском районе началось в августе 2022 года. Как отмечали власти региона, совокупный объем инвестиций в проект превысит 10 млрд руб., открытие центра позволит создать около 10 000 рабочих мест. Изначально складской комплекс планировалось открыть в конце 2023 года.

Предполагается, что открытие логистического центра Wildberries позволит поставщикам из Самарской области сократить затраты на логистику, увеличить товарооборот и выйти на иностранные рынки.