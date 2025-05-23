В Самарской области открылся логистический центр Wildberries & Russ

Строительство объекта площадью 130 тыс. кв. м в Красноярском районе началось в августе 2022 года. Как отмечали власти региона, совокупный объем инвестиций в проект превысит 10 млрд руб., открытие центра позволит создать около 10 000 рабочих мест. Изначально складской комплекс планировалось открыть в конце 2023 года.