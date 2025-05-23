В Перми за два месяца демонтировали девять незаконных объектов

В Индустриальном районе на улице Леонова демонтировали три рекламные конструкции, на улице Архитектора Свиязева — шиномонтажный павильон. Еще одну рекламную стелу убрали с шоссе Космонавтов. В Свердловском районе ликвидировали шиномонтаж на улице Героев Хасана и рекламную конструкцию на бульваре Гагарина. В Мотовилихинском районе под демонтаж попал павильон на улице Хрустальной, а в Ленинском — проекционное рекламное оборудование на улице Крисанова.