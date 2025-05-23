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В Перми за два месяца демонтировали девять незаконных объектов

Власти продолжают выявлять и устранять НТО и рекламные установки.

Источник: Комсомольская правда

С начала апреля по 23 мая 2025 года в Перми принудительно убрали девять незаконно установленных объектов — это павильоны и различные рекламные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Индустриальном районе на улице Леонова демонтировали три рекламные конструкции, на улице Архитектора Свиязева — шиномонтажный павильон. Еще одну рекламную стелу убрали с шоссе Космонавтов. В Свердловском районе ликвидировали шиномонтаж на улице Героев Хасана и рекламную конструкцию на бульваре Гагарина. В Мотовилихинском районе под демонтаж попал павильон на улице Хрустальной, а в Ленинском — проекционное рекламное оборудование на улице Крисанова.

Муниципальные власти продолжают планомерно выявлять и устранять незаконные торговые точки и рекламные установки. В этом помогают регулярные рейды и обращения граждан.