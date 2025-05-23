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Нижегородский аквапарк «Океанис» поднимет цены с 1 июня

С 1 июня в нижегородском аквапарке «Океанис» вступают в силу обновлённые тарифы на посещение.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Информация о летних ценах размещена на официальном сайте комплекса.

Стоимость взрослого билета на 4 часа вырастет с 2 690 до 3 290 рублей. За 12-часовое пребывание теперь придётся заплатить 3 590 рублей вместо прежних 3 090.

Для самых маленьких посетителей — детей до 4 лет — вход по-прежнему остаётся бесплатным.

Однако посещение термальных зон с 1 июня обойдётся дороже: 500 рублей вместо ранее установленных 390. Скидки для отдельных категорий граждан сохраняются и продолжат действовать в рамках прежних условий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более всего подорожали проезд, рыба и шубы.