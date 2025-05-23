Лекарства станут дешевле в Казахстане

В бесплатном перечне лекарств, предназначенных для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничном аптечном сегменте — до 30%. Обновлённый перечень включает: — 3475 наименований лекарств и 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС) — 5936 препаратов — для оптовой и розничной реализации Средние показатели снижения цен составляют: — 2222 наименования лекарств — до 18% — 1847 видов медизделий — до 14% — 5492 наименования лекарств в аптеках — до 30%