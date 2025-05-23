Лекарства станут дешевле в Казахстане

В стране зарегистрировано около 6 000 наименований лекарств. Новый механизм регулирования предельных цен распространяется на препараты из бесплатного перечня государства (в рамках ГОБМП и ОСМС), а также на лекарства, реализуемые через оптово-розничную сеть.
В бесплатном перечне лекарств, предназначенных для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничном аптечном сегменте — до 30%. Обновлённый перечень включает: — 3475 наименований лекарств и 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС) — 5936 препаратов — для оптовой и розничной реализации Средние показатели снижения цен составляют: — 2222 наименования лекарств — до 18% — 1847 видов медизделий — до 14% — 5492 наименования лекарств в аптеках — до 30%
При этом предельная цена на каждое лекарство не должна превышать установленную цену для оптовой реализации. Расчёт цен учитывал форму выпуска, дозировку, концентрацию, объём и фасовку препарата. Для определения предельных цен применялись данные производителей из десяти стран — Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Кыргызстана, Польши, России, Словении, Турции и Узбекистана, с использованием международной базы Navlin Price&Access Data.
Для отечественных препаратов цены формировались с учётом аналогичных импортных лекарств с тем же международным непатентованным наименованием и характеристиками.
В Минздраве отметили, что новая система будет включать постоянный мониторинг цен и контроль их соответствия рынку. Это позволит предотвращать необоснованный рост цен и быстро выявлять попытки спекуляций.
Новый механизм регулирования цен сделает рынок лекарств в республике более прозрачным и эффективным, а медицинскую помощь — ещё более доступной для казахстанцев.