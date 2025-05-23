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Воробьев: белорусские нефтяники применят опыт, полученный в России

РЕЧИЦА, 23 мая — Sputnik. Полученный на объектах в России опыт белорусские нефтяники потом применяли у себя в стране, сообщил замгендиректора по производству компании «Белоруснефть» Денис Воробьев, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, белорусские технологии в сфере добычи трудноизвлекаемой нефти при помощи гидроразрыва пласта ничем не уступают иностранным.

США были лидером в этом направлении, и мы фактически у них перенимали опыт. Разработки и подходы, которые были у них, мы привели к нам в страну, но адаптировали под наши горно-геологические условия.

отметил Воробьев

При этом он обратил внимание, что компания изучала опыт китайских партнеров из CNPC — белорусские технологии в сфере Plug&Perf ни в чем им не уступают.

Сегодня мы присутствуем на российском рынке. У нас есть дочернее предприятие — это буровое направление, капитальный ремонт скважин.

рассказал представитель «Белоруснефти»

Он добавил, что белорусские специалисты выезжали и оказывали услуги крупнейшим российским компаниям, в том числе Роснефти и Газпрому.

Опыт, который мы там получили, потом применялся у нас в стране. Если компания хочет развиваться, она должна черпать знания вокруг себя и применять лучшие практики у себя, чтобы потом обратно выходить на эти рынки, помогать своим коллегам с трудноизвлекаемыми запасами.

подчеркнул Воробьев

При этом он рассказал, что в настоящее время уже имеется контракт с одним крупным российским заказчиком, и сейчас идет проработка технологических вопросов, которые будут реализовываться на его объекте.