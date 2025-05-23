Воробьев: белорусские нефтяники применят опыт, полученный в России

По его словам, белорусские технологии в сфере добычи трудноизвлекаемой нефти при помощи гидроразрыва пласта ничем не уступают иностранным.
США были лидером в этом направлении, и мы фактически у них перенимали опыт. Разработки и подходы, которые были у них, мы привели к нам в страну, но адаптировали под наши горно-геологические условия.
При этом он обратил внимание, что компания изучала опыт китайских партнеров из CNPC — белорусские технологии в сфере Plug&Perf ни в чем им не уступают.
Сегодня мы присутствуем на российском рынке. У нас есть дочернее предприятие — это буровое направление, капитальный ремонт скважин.
Опыт, который мы там получили, потом применялся у нас в стране. Если компания хочет развиваться, она должна черпать знания вокруг себя и применять лучшие практики у себя, чтобы потом обратно выходить на эти рынки, помогать своим коллегам с трудноизвлекаемыми запасами.
При этом он рассказал, что в настоящее время уже имеется контракт с одним крупным российским заказчиком, и сейчас идет проработка технологических вопросов, которые будут реализовываться на его объекте.