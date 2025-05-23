В Екатеринбурге начались общественные обсуждения Генплана

В Екатеринбурге дан старт общественным обсуждениям Генплана города до 2045 года. Об этом сообщает мэрия.
Особое внимание в проекте документа уделено неэффективному и ветхому жилфонду. Также там отражены создание качественной городской среды и комплексный подход к освоению новых территорий.
Горожане могут направить свои замечания и предложения с 27 мая по 6 июня. Сделать это можно через сайт под названием обсуждения.екатеринбург.рф либо обратившись в кабинет 245 мэрии. Также есть возможность оставить запись в журнале учета посетителей экспозиции проекта.