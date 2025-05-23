В Екатеринбурге начались общественные обсуждения Генплана

Горожане могут направить свои замечания и предложения с 27 мая по 6 июня. Сделать это можно через сайт под названием обсуждения.екатеринбург.рф либо обратившись в кабинет 245 мэрии. Также есть возможность оставить запись в журнале учета посетителей экспозиции проекта.