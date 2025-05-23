Представитель «Татнефти»: белорусские коллеги далеко продвинулись по освоению трудноизвлекаемых запасов

23 мая, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. «Белоруснефть» продвинулась далеко по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти. На это обратил внимание начальник службы геологии и опытно-промышленных работ по трудноизвлекаемым запасам компании «Татнефть» Нафис Назимов в беседе с журналистами во время выездной сессии международной конференции «Трудные, но извлекаемые запасы нефти: от оценки до разработки», передает корреспондент БЕЛТА.
Блестящие характеристики. «Газпромнефть» о применении белорусского песка в российских скважинах «Не уступаем иностранным компаниям». «Белоруснефть» о технологиях в работе с трудноизвлекаемыми запасами Выйти на очередной рекорд. «Белоруснефть» планирует пробурить 315 тыс. м горных пород в этом году.
«Мы в Татарстане занимаемся доманиковыми отложениями. Это трудноизвлекаемые запасы. Приехав в Беларусь, конечно, мы хотели получить дополнительную информацию, интересный опыт. Честно признаюсь, наши ожидания оправдались. Коллеги из Беларуси, “Белоруснефти” действительно за эти годы продвинулись очень далеко по разработке, изучению, освоению трудноизвлекаемых запасов. Мы для себя большой опыт приобрели с теоретической точки зрения, фундаментальных исследований и еще на производственной площадке смогли увидеть сочетание науки и производства», — поделился Нафис Назимов.
Он подчеркнул высокий уровень культуры производства в белорусской компании, идеологию построения всего сервиса. «Конечно, есть чему поучиться. Думаю, по приезде в Татарстан мы очень многие вещи пересмотрим со своей стороны. Возможно, будут налажены какие-то совместные работы. Тот опыт и те знания, которые мы получили, являются очень богатыми, очень существенными и для нашей компании, и для коллег», — добавил начальник службы.
Масштабная международная конференция «Трудные, но извлекаемые запасы нефти: от оценки до разработки», теоретическая часть которой прошла 21−22 мая в Минске, стала платформой лидеров и профессионалов нефтегазовой отрасли для обмена опытом, демонстрации передовых разработок и поиска решений в области работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. На выездной сессии 23 мая на скважинах Речицкого месторождения представили практический опыт разработки месторождений с нетрадиционными коллекторами. -0-