Представитель «Татнефти»: белорусские коллеги далеко продвинулись по освоению трудноизвлекаемых запасов

Он подчеркнул высокий уровень культуры производства в белорусской компании, идеологию построения всего сервиса. «Конечно, есть чему поучиться. Думаю, по приезде в Татарстан мы очень многие вещи пересмотрим со своей стороны. Возможно, будут налажены какие-то совместные работы. Тот опыт и те знания, которые мы получили, являются очень богатыми, очень существенными и для нашей компании, и для коллег», — добавил начальник службы.