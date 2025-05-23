Беларусь поставит в Никарагуа более 280 единиц техники

«Недавно в Гаване председатель правления Банка развития Сергей Столярчук подписал кредитное соглашение на поставку 48 тракторокомплектов белорусского производства для нужд Кубы, а сразу после этого направился в столицу Никарагуа для расширения спектра сотрудничества и безотлагательной реализации перспективных проектов. По сути, продуктивное взаимодействие стран началось полтора года назад, а прошлым летом Банком развития и никарагуанскими партнерами уже были подписаны по-настоящему прорывные в двусторонних отношениях кредитные соглашения. Документы на сумму более $79 млн предусматривали поставку более 700 единиц белорусской техники для различных сфер экономики Никарагуа», — отметили в Банке развития.