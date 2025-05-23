23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставит в Никарагуа более 280 единиц техники. Это предусмотрено новыми соглашениями между двумя странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка развития.
«Недавно в Гаване председатель правления Банка развития Сергей Столярчук подписал кредитное соглашение на поставку 48 тракторокомплектов белорусского производства для нужд Кубы, а сразу после этого направился в столицу Никарагуа для расширения спектра сотрудничества и безотлагательной реализации перспективных проектов. По сути, продуктивное взаимодействие стран началось полтора года назад, а прошлым летом Банком развития и никарагуанскими партнерами уже были подписаны по-настоящему прорывные в двусторонних отношениях кредитные соглашения. Документы на сумму более $79 млн предусматривали поставку более 700 единиц белорусской техники для различных сфер экономики Никарагуа», — отметили в Банке развития.
Сегодня страны не сбавляют темп. Во время заседания белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Банком развития подписано еще четыре весомых для двух государств кредитных соглашения на общую сумму более $30 млн для финансирования поставок более 280 грузовых автомобилей различных моделей и дорожно-строительной техники.
Белорусская техника для Никарагуа — необходимый элемент устойчивой работы коммунальных служб и организаций, задействованных в реализации масштабных китайско-никарагуанских инфраструктурных инвестпроектов. «В Никарагуа по ранее реализованным проектам уже успели оценить все преимущества как белорусского машиностроения, так и сотрудничества с нашей страной. Беларусь предлагает зарубежным партнерам эффективную экспортную экосистему: от производства необходимой продукции до финансирования Банком развития ее поставок. На примере Кубы и Никарагуа мы видим, что такие подходы международного сотрудничества эффективно работают», — сказал Сергей Столярчук после заседания совместной комиссии.
Председатель правления Банка развития отметил, что Никарагуа является одним из перспективных партнеров нашей страны в Центральной Америке. Белорусско-никарагуанские отношения динамично развиваются и нацелены на значительное наращивание темпов товарооборота. Для этого Банк развития готов и в дальнейшем способствовать росту товарооборота с этой латиноамериканской страной, финансируя самые масштабные экспортные проекты.
«Перспективные направления постоянно в фокусе нашего внимания: как в Гаване, так и в Манагуа мы провели ряд предметных переговоров по наращиванию торгово-экономического сотрудничества между странами путем расширения номенклатуры поставляемой техники и создания совместных производств с последующей реализацией продукции в третьи страны. В центре внимания и новые направления: к примеру, сегодня в Манагуа мы ведем речь о сотрудничестве в сфере информационных технологий, банковско-финансовом секторе и других отраслях», — рассказал руководитель Банка развития.
Страны сотрудничают не только в экономике, но и в области культуры. Во второй раз при поддержке Банка развития организованы гастроли Большого театра Беларуси в Манагуа. На сцене Национального театра Рубена Дарио реализован совместный культурный проект — гала-концерт ко Дню матери, в котором приняли участие как белорусские, так и никарагуанские артисты. -0-