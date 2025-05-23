Защита национального рынка и подготовка евразийских мероприятий в Минске. Петкевич об итогах Совета ЕЭК

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. На заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 23 мая в Москве под председательством белорусской стороны, удалось согласовать все вопросы по архитектуре предстоящего в Минске Евразийского экономического форума. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила по итогам заседания заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.
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«Для нас было принципиально важно проработать все вопросы накануне заседания ЕАЭС на высшем уровне, которое пройдет в конце июня в Минске. Перед ним состоится Евразийский экономический форум c многочисленными мероприятиями. Нам удалось согласовать все вопросы по Евразийскому форуму, которые мы хотели, те панели, которые мы хотели провести, те акценты, которые нужно расставить по архитектуре форума. На форуме мы сможем обсудить и продискутировать очень многие актуальные вопросы, начиная от, казалось бы, таких инструментальных, как информационное пространство в рамках ЕАЭСС, вопросы образования с точки зрения подготовки трудовых кадров и обеспечения трудовыми ресурсами наших стран, и ряд других вопросов», — сказала вице-премьер.
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«Мы близки к завершению формирования повестки дня для наших президентов», — отметила Наталья Петкевич.
Она также сообщила, что на заседании Совета ЕЭК белорусской стороне удалось отстоять некоторые позиции по защите национального рынка. «Спасибо, что нас поддержали, всем нашим коллегам из стран-партнеров, которые провели огромную работу для того, чтобы эти решения были приняты», — добавила вице-премьер. -0-
Фото ЕЭК.