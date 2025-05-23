Защита национального рынка и подготовка евразийских мероприятий в Минске. Петкевич об итогах Совета ЕЭК

«Для нас было принципиально важно проработать все вопросы накануне заседания ЕАЭС на высшем уровне, которое пройдет в конце июня в Минске. Перед ним состоится Евразийский экономический форум c многочисленными мероприятиями. Нам удалось согласовать все вопросы по Евразийскому форуму, которые мы хотели, те панели, которые мы хотели провести, те акценты, которые нужно расставить по архитектуре форума. На форуме мы сможем обсудить и продискутировать очень многие актуальные вопросы, начиная от, казалось бы, таких инструментальных, как информационное пространство в рамках ЕАЭСС, вопросы образования с точки зрения подготовки трудовых кадров и обеспечения трудовыми ресурсами наших стран, и ряд других вопросов», — сказала вице-премьер.