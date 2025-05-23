ЕЭК продлила эксперимент по применению Беларусью и РФ навигационных пломб для лесопродукции

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Срок проведения эксперимента Беларуси и России по применению навигационных пломб для лесопродукции продлен до 1 июля 2026 года. Такое решение принято 23 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло под председательством вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Защита национального рынка и подготовка евразийских мероприятий в Минске. Петкевич об итогах Совета ЕЭК ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ.
«Эксперимент проводится в отношении лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Беларуси и убывающих с территории России», — напомнили в ЕЭК.
Цель эксперимента — протестировать применение навигационных пломб при перевозках товаров по территориям двух стран. «Изначально его планировалось завершить до 1 июля, но по инициативе белорусской стороны срок продлен на 1 год», — уточнили в пресс-службе.
«Применение навигационных пломб позволит оптимизировать логистику, упростить и ускорить процедуру доставки грузов получателю», — добавили в ЕЭК. -0-