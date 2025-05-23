ЕЭК продлила эксперимент по применению Беларусью и РФ навигационных пломб для лесопродукции

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Срок проведения эксперимента Беларуси и России по применению навигационных пломб для лесопродукции продлен до 1 июля 2026 года. Такое решение принято 23 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло под председательством вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.