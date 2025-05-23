ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ

«Отдельные новшества направлены на оптимизацию не оправданной с точки зрения безопасности продукции административной и финансовой нагрузки на продавцов уже находящегося в обращении газа, в том числе при его трансграничной поставке из одной страны союза в другую», — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий. -0-