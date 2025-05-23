ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 23 мая внес изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Защита национального рынка и подготовка евразийских мероприятий в Минске. Петкевич об итогах Совета ЕЭК ЕЭК продлила эксперимент по применению Беларусью и РФ навигационных пломб для лесопродукции.
«Изменения направлены на исключение избыточных барьеров для предпринимательской деятельности и урегулирование вопросов проблемной практики проведения оценки соответствия природного газа. Уточнены процедуры оценки соответствия и обращения продукции на рынке союза, а также отдельные термины, определения и формулы, установленные в техрегламенте», — пояснили в пресс-службе.
«Предусмотрена возможность применения поставщиками газа потоковых (промышленных) средств измерений (т.е. предназначенных для непрерывного измерения показателей движущейся в потоке продукции в автоматическом режиме), отвечающих требованиям законодательства стран ЕАЭС наряду с лабораторными средствами при оформлении паспорта качества газа (определена альтернатива по проведению испытаний: в собственной испытательной лаборатории или с использованием потоковых средств измерений поставщика, или в аккредитованной лаборатории из единого реестра союза)», — отметили в ЕЭК.
Из области применения техрегламента исключается природный газ, используемый изготовителем только для собственных нужд, а также газ иностранного производства для его транзита потребителям третьих стран.
«Отдельные новшества направлены на оптимизацию не оправданной с точки зрения безопасности продукции административной и финансовой нагрузки на продавцов уже находящегося в обращении газа, в том числе при его трансграничной поставке из одной страны союза в другую», — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий. -0-
Фото ЕЭК.