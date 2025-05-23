Президент России поддержал идею Минниханова о расширении льготной семейной ипотеки

Предложение Раиса РТ Рустама Минниханова о расширении рамок льготной ипотеки получило поддержку на самом высоком уровне. Президент России одобрил идею распространить льготное ипотечное кредитование на семьи, в которых есть дети до 14 лет, а также на семьи участников СВО.
Ранее, 15 апреля, Президент РФ провел заседание президиума Госсовета России «О развитии инфраструктуры для жизни», где Минниханов озвучил предложение о расширении льготной ипотеки. По итогам того заседания Президент утвердил перечень поручений, в том числе касающихся инициативы Раиса РТ.
Правительство России и Комиссия Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», возглавляемая Миннихановым, должны представить свои предложения по данной теме к 15 июня.
На упомянутом заседании Госсовета Раис Татарстана предложил дифференцировать лимит семейной ипотеки по регионам России, учитывая среднюю стоимость «квадрата» жилья и количества членов семьи. По словам Раиса РТ, это предложение внесли 38 субъектов РФ.
Минниханов обратился к руководству страны и ЦБ РФ с просьбой создать действенный механизм контроля соблюдения кредитными организациями законных интересов ипотечных заемщиков. Соответствующее предложение внесли 23 региона.
Программа семейной льготной ипотеки действует до 2030 года. Ей можно воспользоваться для приобретения квартиры в многоквартирном доме или для ИЖС. Купить жилье с первоначальным взносом 20 процентов в рамках программы могут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно или ребенок с инвалидностью до 17 лет включительно, двое несовершеннолетних детей.
Максимальная сумма по семейной ипотеке составляет 6 млн рублей, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где максимальная сумма — 12 млн. Если этих средств на покупку жилья недостаточно, то оставшуюся сумму можно получить уже по рыночной ставке или в рамках программ, действующих в отдельных субъектах РФ.