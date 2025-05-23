Президент России поддержал идею Минниханова о расширении льготной семейной ипотеки

Программа семейной льготной ипотеки действует до 2030 года. Ей можно воспользоваться для приобретения квартиры в многоквартирном доме или для ИЖС. Купить жилье с первоначальным взносом 20 процентов в рамках программы могут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно или ребенок с инвалидностью до 17 лет включительно, двое несовершеннолетних детей.