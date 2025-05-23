В. Федорищев, Р. Чекушев и Т. Ким открыли логистический центр Wildberries 23 мая

В селе Новосемейкино Самарской области открыли новый складской комплекс компании Wildberries и Russ. Участие в открытии приняли гендиректор компании Татьяна Ким, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов и губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Комплекс расположен в логистическом парке «Новосемейкино». Общая площадь двух запущенных этапов — 130 тысяч квадратных метров. Когда склад заработает на полную мощность, он сможет хранить до 120 миллионов товаров одновременно.
Комплекс оснащен современным оборудованием и автоматической системой сортировки товаров, способной обрабатывать до 240 тысяч единиц ежедневно.
Компания планирует установить новую трехуровневую сортировочную линию, которая повысит ежедневную обработку товаров до полутора миллионов штук.
Открытие комплекса положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса в регионе, сокращении сроков доставки заказов покупателям и создании новых рабочих мест.
Проект получил поддержку властей Самарской области. Ещё в июне прошлого года на экономическом форуме в Петербурге губернатором Фёдорищевым и Татьяной Ким обсуждался запуск логистического центра.
Губернатор подчеркнул, что поддержка крупного бизнеса и создание оптимальных условий способствуют притоку инвестиций и улучшению экономической обстановки в регионе. Новый склад создаст условия для роста предпринимательской активности и повышения уровня занятости местного населения.
Регион успешно реализует политику поддержки частно-государственного партнёрства, о чём свидетельствует его высокая позиция в соответствующем рейтинге Минэкономразвития РФ.
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