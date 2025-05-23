Mazda возобновила продажи некоторых моделей машин в России

Как писал сайт KP.RU, в марте автоконцерн KGM «Рэкс-Моторс», ранее известный как SsangYong, возобновил продажи своих машин на территории России. Компания уходила из РФ на волне бегства западного бизнеса, вызванной антироссийскими санкциями ЕС и США. На российском рынке представлены четыре модели: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton. На момент старта продаж дилерская сеть насчитывала 23 партнера в разных крупных городах России.