Mazda возобновила продажи некоторых моделей машин в России

Российский офис компании Mazda, ООО «Мазда Мотор Рус», снова начал поставки в Россию машин через своих партнеров. Об этом сообщило издание Autonews со ссылкой на пресс-службу представительства марки.
«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50», — говорится в публикации.
В пресс-службе отметили, что часть машин уже находится в салонах дилеров и их можно купить сразу. Часть — на центральном складе компании.
По данным издания, на новые автомобили Mazda действует гарантия 3 года или 100 тысяч км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше. В Россию машины поставляются преимущественно из Китая.
Как писал сайт KP.RU, в марте автоконцерн KGM «Рэкс-Моторс», ранее известный как SsangYong, возобновил продажи своих машин на территории России. Компания уходила из РФ на волне бегства западного бизнеса, вызванной антироссийскими санкциями ЕС и США. На российском рынке представлены четыре модели: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton. На момент старта продаж дилерская сеть насчитывала 23 партнера в разных крупных городах России.