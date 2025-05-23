Минпромторг назвал ложной информацию об утвержденном перечне машин для такси

Министерство промышленности и торговли назвало недостоверной информацию об утвержденном перечне транспортных средств для работы в такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно заявлению Минпромторга, включающий в себя сведения о критериях для транспортных средств проект подзаконного акта будет подготовлен ведомством до конца 2025 года. Для документа, как отмечают представители министерства, также будет предусмотрена возможность актуализации информации.
При этом сообщения об утверждении подобного перечня авто для работы в такси, появившиеся ранее в ряде СМИ, является ложными.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий локализацию машин в такси и введение специальных «баллов» для оценки авто на наличие отечественных компонентов при их производстве.