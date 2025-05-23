На саммит ЕАЭС в Минске предложена повестка из 14 вопросов в различных областях интеграции

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Председатель Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич провела заседание Совета ЕЭК, которое состоялось 23 мая в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Защита национального рынка и подготовка евразийских мероприятий в Минске. Петкевич об итогах Совета ЕЭК.
На заседании было рассмотрено более 20 вопросов в области международного сотрудничества, технического, таможенного-тарифного регулирования, транспортной политики, обращения медицинских изделий и др.
«Особое внимание членов Совета ЕЭК было уделено рассмотрению проекта повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета, проведение которого запланировано на 26−27 июня в Минске. По итогам обсуждения одобрена повестка, состоящая из 14 вопросов в различных областях интеграции», — рассказали в пресс-службе.
«Принято решение Совета ЕЭК, предусматривающее изменения и дополнения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные решением Совета комиссии от 23 ноября 2020 года № 105: дополнение приложения № 1 к правилам условиями производства к товарной позиции “шприцы-инъекторы медицинские”; изменение условий производства к товарам отрасли “Автомобилестроение” в части снижения уровня совокупного количества баллов, которые необходимо набрать для признания автомобилей произведенными на территории ЕЭАС; дополнение правил 51 новой товарной позицией для обеспечения возможности включения в евразийский реестр на основании сертификата СТ-1 и участие товаров в госзакупках ЕАЭС», — отметили в пресс-службе.
Совет ЕЭК одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета, которым будут утверждены основные направления экономического сотрудничества в области спорта в рамках Евразийского экономического союза. В документе сформулированы цели сотрудничества в области спорта, планируемые экономические эффекты и необходимые условия для достижения целей сотрудничества.
ЕЭК продлила эксперимент по применению Беларусью и РФ навигационных пломб для лесопродукции ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ.
Коллегией ЕЭК Совету ЕЭК были представлены доклады о ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2024 года; о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год; о целесообразности сближения квалификационных требований по наиболее востребованным профессиям на рынке труда союза и порядку подтверждения профессиональных квалификаций. Кроме того, членам Совета ЕЭК было доложено о ходе реализации в 2024 году плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом «Цифровизация транспортных коридоров» плана (дорожной карты) по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой от 16 февраля 2023 года.
«В условиях необходимости дополнительного оборудования техническими средствами контроля автотранспортных средств при перевозке лесоматериалов по территории Российской Федерации по инициативе Республики Беларусь до 1 июля 2026 года продлен срок реализации эксперимента, проводимого Республикой Беларусь и Российской Федерацией по применении навигационных пломб в отношении отдельных категорий товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, что для Республики Беларусь является дополнительной гарантией обеспечения свободного транзита белорусских лесоматериалов по территории Российской Федерации в третьи страны», — добавили в пресс-службе. -0-
Фото ЕЭК.