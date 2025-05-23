На саммит ЕАЭС в Минске предложена повестка из 14 вопросов в различных областях интеграции

Коллегией ЕЭК Совету ЕЭК были представлены доклады о ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2024 года; о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год; о целесообразности сближения квалификационных требований по наиболее востребованным профессиям на рынке труда союза и порядку подтверждения профессиональных квалификаций. Кроме того, членам Совета ЕЭК было доложено о ходе реализации в 2024 году плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом «Цифровизация транспортных коридоров» плана (дорожной карты) по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой от 16 февраля 2023 года.