Вячеслав Федорищев и Роман Чекушов обсудили в Тольятти развитие экспорта 23 мая

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл совещание рабочей группы по развитию экспорта в регионе. Встречу посетили заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, представители региональных ведомств, Центрального таможенного управления, Российский экспортный центр, Центры поддержки экспорта, а также руководители крупных предприятий-экспортёров.
Роман Чекушов обратил внимание на активную работу по поддержке российских производителей за границей. Правительство создает удобные маршруты поставок продукции в Африку и Латинскую Америку, заключает соглашения о строительстве индустриальных парков в Египте и Таджикистане.
Губернатор напомнил, что Самарская область располагает высоким экспортным потенциалом в сферах промышленности и агропромышленности, обладая стратегическими транспортными коридорами («Европа-Западный Китай», «Север-Юг»). Повышение объема экспорта — важная цель региона.
По статистическим данным, за первые месяцы 2025 года объемы экспорта увеличились на 6,2%, а несырьевые товары составили основной прирост (+27,2%). Основные торговые партнёры — Монголия, Турция, Индия, Узбекистан и Казахстан.
Предприятия региона активно осваивают зарубежные рынки: АвтоВАЗ поставляет машины в 25 стран мира, включая Ближний Восток и Латинскую Америку. Другие отрасли представлены химическими удобрениями, сельскохозяйственной продукцией и аэрокосмическим сектором.
Экспортным компаниям оказывается государственная поддержка: бесплатно консультируют малый и средний бизнес, проводят выставки и конференции. В 2024 году 914 компаний воспользовались поддержкой Центра экспорта, заключили экспортные контракты на общую сумму почти 70 млн долларов.
Итоги обсуждения показали необходимость дальнейшей координации усилий для увеличения объёмов экспорта и упрощения выхода на внешние рынки.
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