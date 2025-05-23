Представитель МИД Китая: экономическое и инвестиционное взаимодействие с Беларусью вышло на масштабный уровень

Он обратил внимание на конструктивное развитие белорусско-китайского сотрудничества практически по всем направлениям — политике, экономике, культуре. «Есть все основания полагать, что в будущем взаимодействие между нашими странами получит новое наполнение. Если говорить о контактах на уровне глав двух государств Си Цзиньпина и Александра Лукашенко, то они ведут регулярный диалог и тесно взаимодействуют в своей работе», — подчеркнул заместитель начальника Департамента по иностранным делам Министерства иностранных дел Китая.