Представитель МИД Китая: экономическое и инвестиционное взаимодействие с Беларусью вышло на масштабный уровень

23 мая, Дуньхуан /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай наладили хорошие партнерские отношения, однако имеется потенциал для дальнейшего движения вперед. Это отметил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель начальника Департамента по иностранным делам Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Яо Шаоцзюнь на встрече с белорусскими журналистами в провинции Ганьсу.
Он обратил внимание на конструктивное развитие белорусско-китайского сотрудничества практически по всем направлениям — политике, экономике, культуре. «Есть все основания полагать, что в будущем взаимодействие между нашими странами получит новое наполнение. Если говорить о контактах на уровне глав двух государств Си Цзиньпина и Александра Лукашенко, то они ведут регулярный диалог и тесно взаимодействуют в своей работе», — подчеркнул заместитель начальника Департамента по иностранным делам Министерства иностранных дел Китая.
Он назвал эффективным и взаимодействие на уровне министерств иностранных дел Беларуси и Китая, обратил внимание на сложившийся структурный диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран.
Яо Шаоцзюнь также сказал, что Беларусь является активным партнером Китая в плане экономического и инвестиционного взаимодействия, которые вышли на масштабный уровень.
Он считает, что большую роль в укреплении белорусско-китайских связей играют СМИ, народная дипломатия, молодежные обмены.
Яо Шаоцзюнь рассказал, что работал в Постоянном представительстве КНР при ООН и обратил внимание на конструктивное взаимодействие с Беларусью в том числе по важным для обеих стран темам, в числе которых и вопросы справедливой тарифной политики. «Китай поддерживает работу Беларуси в различных объединениях ООН», — заметил он.
«Считаю, что наши отношения будут только расширяться и будет еще более плотное взаимодействие между нашими странами», — резюмировал представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики. -0-