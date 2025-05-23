Автоэксперт раскрыл URA.RU, обрушит ли локализация такси б/у рынок

Автоэксперт также отметил, что в России сейчас приобретается примерно около миллиона иномарок в год. Из них сто тысяч уходят в таксопарки. Поэтому, по словам Подщеколдина, если машины из такси и будут выставлять на продажу, то будут это делать постепенно. Одна из ключевых причин — лицензия на автомобили у владельцев таксопарков, которая будет длиться еще несколько лет.