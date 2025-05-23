«Лазейки есть»: автоэксперт раскрыл URA.RU почему даже после локализации такси не пропадут иностранные машины

Однако после вступления в силу закона получение лицензии на несоответствующие критериям автомобили может оказаться трудным процессом. «Другое дело, чтобы после вступления закона в силу уже получить лицензию. Наверное, будет введен более строгий электронный учет (за регистрируемыми автомобилями — прим. URA.RU). Для этого внедрят камеры, какие-то другие средства», — уточнил собеседник агентства, отметив, что лазейки могут сохраниться лишь на переходный период.