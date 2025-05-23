«Нечего предложить взамен»: автоэксперт рассказал URA.RU, чего ждать от такси после ухода европейских машин

Качество российского автопрома уступает иномаркам, считает Попков.
Российские марки автомобилей Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura хотя и имеют высокие баллы локализации производства и выпускаются в России, однако они сильно проигрывают по качеству и надежности тем же европейским моделям, которые сейчас используются в такси. К тому же отечественному автопрому нечего предложить взамен. Об этом журналисту URA.RU рассказал председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Так он прокомментировал закон о локализации такси.
«Вот качество и уровень российских автомобилей, конечно же, не соответствует европейскому уровню 2025 года и по безопасности, по надежности. Вот берем любое русское авто, садимся в него и видим: дешевый ширпотреб за конские деньги», — заявил Попков в беседе с корреспондентом URA.RU. Автоэксперт отметил, что российскому производителю нечего предложить взамен уже существующим на рынке иномаркам.
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В связи с этим Попков подытоживает, что новый закон о локализации такси не будет корректно исполняться на практике. Он уверен, введенная норма еще будет дорабатываться.
Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин отметил, что таксисты найдут лазейки для обхода закона о локализации. Он также добавил, что если таксопарки решат выставить иномарки на продажу, то вторичный рынок от этого не рухнет и повышения цен не произойдет.