«Нечего предложить взамен»: автоэксперт рассказал URA.RU, чего ждать от такси после ухода европейских машин

Российские марки автомобилей Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura хотя и имеют высокие баллы локализации производства и выпускаются в России, однако они сильно проигрывают по качеству и надежности тем же европейским моделям, которые сейчас используются в такси. К тому же отечественному автопрому нечего предложить взамен. Об этом журналисту URA.RU рассказал председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Так он прокомментировал закон о локализации такси.