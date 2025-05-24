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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 24 мая

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 24 мая, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 24 мая 2025 года, субботу. В частности, определены курс доллара, курс евро и курс российского рубля, которые не изменились в сравнении с пятничным курсом.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 24 мая, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0038 белорусского рубля, 1 евро — 3,3928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7600 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 23 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.

Тем временем «Беларусбанк» объявил о введении комиссии за открытие некоторых счетов со 2 июня.