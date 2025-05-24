Китайское пиво захватывает рынок России: почему немецкие бренды капитулировали

Китай впервые стал лидером по поставкам пива в Россию, обогнав Германию и Чехию. Европа пытается не потерять отечественный рынок и в последнее время наращивала поставки, однако политика ЕС в сфере пошлин рискует кардинально изменить баланс сил на пивном рынке. Подробности о том, чем отличается пиво из КНР от уже привычного россиянам немецкого, и какое придется пить в будущем — в материале URA.RU.