Ntech: продукты в России стали хуже продаваться из-за инфляции

Темпы роста продаж продуктов питания в России существенно замедлились в первом квартале 2024 года из-за инфляции. С января по март продажи увеличились всего на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тогда как год назад этот показатель составлял 6,8%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследований Ntech и других аналитических агентств.