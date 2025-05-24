Раскрыты вакансии для украинцев в Европе

Европейские компании активно предлагают украинцам низкоквалифицированные вакансии, рассматривая их как дешёвую рабочую силу, сообщает РИА Новости, проанализировав данные соцсетей о предложениях агентств по трудоустройству.
Так, большинство вакансий не требуют специального образования, навыков или знания языка. Украинским мигрантам предлагают работать уборщиками в отелях Нидерландов, сортировщиками товаров на чешских складах, клеить акцизные марки в Латвии или трудиться кассирами в Польше. Отдельный сегмент — сельское хозяйство: сбор овощей в Бельгии, Франции и Финляндии, ручной труд в европейских теплицах и на полях.
Некоторые предложения предполагают минимальную квалификацию. Например, в Польше ищут швей для производства обуви и парашютов, в Чехии — сварщиков и водителей складской техники, в Нидерландах — маляров. Также есть вакансии на заводах по производству автомобилей, поддонов, молочной продукции. Для таких позиций требуется опыт, профильное образование или водительские права.
Оплата труда — почасовая, но из неё вычитают комиссию агентств, а иногда расходы на жильё и транспорт. Размер ставок варьируется: в Чехии в пересчете на российскую валюту можно заработать примерно 442 рубля в час, в Польше — 321 рубль, в Нидерландах — 552 рубля, в Германии и Бельгии — от 8 евро (≈735 рубля), во Франции: от 9,52 евро (≈875 ₽).
Главный «бонус» таких вахт — возможность получить европейскую визу на период работы. Однако условия труда и уровень доходов ставят под вопрос привлекательность этих предложений для долгосрочной миграции, отмечает РИА Новости.