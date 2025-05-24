Раскрыты вакансии для украинцев в Европе

Оплата труда — почасовая, но из неё вычитают комиссию агентств, а иногда расходы на жильё и транспорт. Размер ставок варьируется: в Чехии в пересчете на российскую валюту можно заработать примерно 442 рубля в час, в Польше — 321 рубль, в Нидерландах — 552 рубля, в Германии и Бельгии — от 8 евро (≈735 рубля), во Франции: от 9,52 евро (≈875 ₽).