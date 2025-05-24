Уровень бедности в Татарстане снова достиг исторического минимума

В прошлом году в республике проживали 152,1 тысячи человек, которые имели доход ниже границы бедности. Их доля составила 3,8 процента от общего населения Татарстана. Этот показатель стал самым низким с 1995 года. По сравнению с 2023 годом количество граждан с доходами ниже допустимой границы сократилось на 32,7 тысяч человек.