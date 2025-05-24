Уровень бедности в Татарстане снова достиг исторического минимума

В прошлом году в республике проживали 152,1 тысячи человек, которые имели доход ниже границы бедности. Их доля составила 3,8 процента от общего населения Татарстана. Этот показатель стал самым низким с 1995 года. По сравнению с 2023 годом количество граждан с доходами ниже допустимой границы сократилось на 32,7 тысяч человек.
Отметим, что самый высокий уровень бедности в Татарстане был зафиксирован Росстатом в 2000 году — тогда он составлял 33,2 процента от общей численности населения республики. В тот период число людей с низкими доходами резко выросло после 1998 года — тогда оно составило 19,2 процента, а в 1999 году — 23,8 процента.