Пермское УФАС оштрафовало участника картеля за непредоставление информации

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы наложило штраф на индивидуального предпринимателя Кенина А. В. за непредставление информации в рамках антимонопольного разбирательства.
Дело было возбуждено в отношении пермских перевозчиков — ООО «Автобан» и ИП Кенина А. В. — по факту нарушения закона о защите конкуренции. Служба направляла запрос о предоставлении необходимых сведений фигурантам, однако ИП Кенин своевременно не предоставил запрошенные документы и не обосновал невозможность их предоставления, хотя имел такую возможность.
За нарушение требований Пермское УФАС оштрафовало предпринимателя на сумму 10 тысяч рублей. Решение ведомства поддержал Арбитражный суд Пермского края.
Таким образом, УФАС напомнил о необходимости соблюдать требования законодательства и сотрудничать с антимонопольными органами для обеспечения честной конкуренции на рынке.