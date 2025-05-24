Пермское УФАС оштрафовало участника картеля за непредоставление информации

Дело было возбуждено в отношении пермских перевозчиков — ООО «Автобан» и ИП Кенина А. В. — по факту нарушения закона о защите конкуренции. Служба направляла запрос о предоставлении необходимых сведений фигурантам, однако ИП Кенин своевременно не предоставил запрошенные документы и не обосновал невозможность их предоставления, хотя имел такую возможность.