Власти Екатеринбурга обновили заявку на покупку 15 трамваев

Начальная цена всех вагонов составляет 2 697 934 999,95 рубля. Транспорт должен быть низкопольным, вмещать более 150 пассажиров и иметь климат-контроль, табло, кондиционеры и USB-разъёмы. Заявки принимаются до 4 июня. А сами торги намечены на 9 июня.