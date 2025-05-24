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Власти Екатеринбурга обновили заявку на покупку 15 трамваев

Стартовая цена аукциона составляет 2 697 934 999,95 рубля.

Администрация Екатеринбурга актуализировала заявку на приобретение 15 трамвайных вагонов. Об этом сообщает мэрия.

Начальная цена всех вагонов составляет 2 697 934 999,95 рубля. Транспорт должен быть низкопольным, вмещать более 150 пассажиров и иметь климат-контроль, табло, кондиционеры и USB-разъёмы. Заявки принимаются до 4 июня. А сами торги намечены на 9 июня.

Напомним, изначально заявка была размещена 28 марта. Но определение поставщика приостановили по одной из жалоб.

Затем свои замечания высказала ФАС, И они были учтены, аукционную документацию доработали.